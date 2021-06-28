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Россиян предостерегли от приема солнечных ванн после вакцинации от COVID-19

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Общество
Россиян предостерегли от приема солнечных ванн после вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Москва, 28 июня. Сделавшие прививку от коронавируса не должны долго находиться на солнце. Прием солнечных ванн может спровоцировать аллергическую реакцию, заявил пульмонолог Сергей Пурясев.

Нахождение под прямыми солнечными лучами, по словам врача, грозит неприятными последствиями для организма даже здоровым людям. Ожоги от солнца вызывают большой выброс гистамина.

«Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», подчеркнул Пурясев в беседе с радио «Спутник».

Дерматовенеролог Ирина Скорогудаева ранее перечислила болезни, которые способны обостриться под воздействием солнца. Речь идет, в первую очередь, о сердечно-сосудистых заболеваниях.

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