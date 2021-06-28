Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 03:36
03:34
Общество
Инфекционист Викулов оценил опасность нового вируса NIPAH для россиян
03:18
Общество
Врач Ткаченко оценила возможность получить медотвод от прививки против COVID-19
03:17
Общество
Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free
03:10
Происшествия
Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии
03:00
Общество
Эксперт предположил существование цивилизаций грибниц и радиоволн во Вселенной
02:55
Политика
Вашингтон нанес удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии
02:52
Общество
Представители Госдумы предсказали грядущие изменения в системе образования
02:45
Политика
Экс-премьер Украины: Запад должен помочь Киеву, чтобы не потерять Москву
02:34
Общество
Британские журналисты опубликовали список самых опасных продуктов для мозга
02:23
Экономика
Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро
Все новости

Вирусолог Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 03:16
1365
Общество
Вирусолог Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июня. Инфицированные коронавирусом люди стали выделять большее количество частиц инфекции, что стало одной из причин увеличения случаев заражения в России.

Таким мнением в беседе с «Лентой» поделился вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

Он объяснил, что нынешняя ситуация объясняется повышенным выделением зараженными людьми частиц коронавируса. По словам Нетесова, этого хватает чтобы «прошибить» уже сформированные иммунитет от COVID-19.

«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения», отметил вирусолог.

Единственным способом сократить число заражений является интенсивная вакцинация. Кроме того, поможет и аккуратное ношение масок.

Ранее главный врач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда коронавирус покинет Россию.  

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вирусолог Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса
инфекция коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru