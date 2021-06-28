Вирусолог Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса

Москва, 28 июня. Инфицированные коронавирусом люди стали выделять большее количество частиц инфекции, что стало одной из причин увеличения случаев заражения в России.

Таким мнением в беседе с «Лентой» поделился вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

Он объяснил, что нынешняя ситуация объясняется повышенным выделением зараженными людьми частиц коронавируса. По словам Нетесова, этого хватает чтобы «прошибить» уже сформированные иммунитет от COVID-19.

«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения», — отметил вирусолог.

Единственным способом сократить число заражений является интенсивная вакцинация. Кроме того, поможет и аккуратное ношение масок.

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