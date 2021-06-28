Мичиганские ученые выяснили, как для OLED увеличить светоизлучение на 20%

Вашингтон, 28 июня. Специалисты из Мичиганского университета создали новый электрод, позволяющий повысить светоизлучение OLED-технологий на 20%.

Предполагается, что автономная работа телефонов и ноутбуков будет дольше с новым электродом, а ноутбуки и телевизоры станут энергетически эффективнее. Важно, что создание новой технологии входит в рамки в актуальное производство OLED-дисплеев.

Существует недостаток OLED. Проблема состоит в том, что большая часть света не может оказаться снаружи. Лучи, не выходящие под прямым углом, отражаются от электрода и рассеиваются внутри. Без применения специальных технологий OLED лишился бы 20% света.

Ученые предложили заменить прозрачный электрод на слой серебра толщиной всего пять нм и нанести на затравочную медь. При этом осталась бы электродная функция и полностью исчезли недостатки волновода. Этот шаг сильно повысил внешнюю квантовую эффективность OLED.

Ранее Газета.ru писала о новом умном экране корпорации Huawei Vision S. Новинка 22 июня поступила для предварительных заказов на отечественном рынке. Издание рассказало об отличиях между смарт-экранами и большим количеством телевизоров.