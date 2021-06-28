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Посол США сообщил о приостановке оказания консульских услуг в РФ с 1 августа

Политика
Посол США сообщил о приостановке оказания консульских услуг в РФ с 1 августа
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 28 июня. Американское посольство в Москве не сможет оказывать консульские услуги с 1 августа в полной мере из-за запрета нанимать персонал из России и третьих стран.

Самой большой «проблемой» стал указ российского правительства внести Чехию и США в список недружественных стран, из-за чего Соединенные Штаты не могут нанимать в дипведомства россиян и граждан третьих стран, считает американский посол в РФ Джон Салливан. Об этом он заявил телеканалу «Дождь», передает RT.

«Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», заявил он.

Ранее Салливан назвал вопрос осужденных в России американцев приоритетным для США. Американский дипломат сообщил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин ранее говорили о необходимости рассмотреть вопрос о заключенных. В ближайшее время они продолжат обсуждение этой темы.

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сша консульство салливан
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