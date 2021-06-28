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Al Arabiya: террористы обстреляли электростанцию в Ираке

Происшествия
Al Arabiya: террористы обстреляли электростанцию в Ираке
Федеральное агентство новостей

Багдад, 28 июня. Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 совершили обстрел электростанции в Ираке. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Атака была совершена из ракетно-силовых установок. Боевики ИГ1 уже взяли на себя ответственность за происшествие. Теплоэлектростанция находится в 125 км от Багдада в населенном пункте Саллах-ад-Дин. Серьезный ущерб в связи с террористической атакой понесло оборудование энергоблока. Из строя выведен паровой котел. На данный момент не поступало информации о пострадавших.

Ранее стало известно, что в сирийской Хаме уничтожили сеть бункеров террористов и 3,5 тонны взрывчатки. Убежище террористов располагалось в пещерах неподалеку от деревни Эль-Латамна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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