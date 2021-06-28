Перестрелка в центре Нью-Йорка закончилась госпитализацией случайного прохожего

Нью-Йорк, 28 июня. Случайный прохожий получил огнестрельное ранение в результате перестрелки, произошедшей на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Американец с семьей шел мимо отеля «Мариотт». В него попала шальная пуля. Мужчину госпитализировали. Состояние пострадавшего неизвестно, сообщила газета New York Post, сославшись на источники в полиции.

К инциденту со стрельбой в центре Нью-Йорка могут быть причастны два человека. Сотрудники правоохранительных органов занимаются их поиском.

Примерно две недели назад стрельба произошла на улицах Чикаго. Погибли четыре человека.