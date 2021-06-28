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Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ

Общество
Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ
pixabay.com  /  ThorstenF

Москва, 28 июня. Специалисты Роспотребнадзора сконструировали антитело, раствор которого при закапывании в нос предотвращает заражение респираторными инфекциями.

Назальный спрей от ОРВИ разработали сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. Лекарство можно будет впрыснуть в нос при повышенной опасности столкновения с патогенами. Антитела, попадающие на слизистую, живут от 10 часов до нескольких суток.

Доказано, что препарат активен в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии любой инфекции, с которой организм среднестатистического россиянина встречался в процессе жизни и в результате вакцинопрофилактики. В мировой практике это первый случай разработки назального препарата с антителами, пишут «Известия».

Недавно россиянам рассказали, как отличить коронавирус от обычной простуды. Статистика показывает, что пациенты с ОРВИ не сталкиваются с ломотой в теле, характерной для гриппа и COVID-19. Основными симптомами простуды являются воспаление и отечность слизистых в носу, боль в горле и кашель.

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пандемия коронавирус COVID-19
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