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Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»

Общество
Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»
bdva.ru  /  Небо Рекордс

Москва, 28 июня. Группа «Би-2» сыграла концерт при пустых трибунах стадиона «Лужники». Специальным гостем мероприятия стала группа Little Big.

Гитарист Би-2 Шура сказал, что на этой арене почти при 40 тыс. поклонников группа должна была дать концерт, который откладывается уже второй год из-за коронавируса. В последний момент все изменилось и мероприятие перенесли на сентябрь. Поэтому группа для фанатов провела онлайн-концерт, передает ТАСС.

Музыканты исполнили как популярные композиции, так и новые треки. А песню «Мой рок-н-ролл» музыканты исполнили вместе с группой Little Big.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак сбежала со своего концерта в Москве из-за митинга. Активисты требовали у артистки платить налоги.

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би-2 концерт Little Big
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