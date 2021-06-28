Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 01:51
01:50
Происшествия
Al Arabiya: террористы обстреляли электростанцию в Ираке
01:48
Происшествия
Перестрелка в центре Нью-Йорка закончилась госпитализацией случайного прохожего
01:47
Общество
Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ
01:35
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
01:34
Общество
Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»
01:22
Общество
Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
01:20
Общество
Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России
01:14
Политика
Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
01:04
Общество
«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
01:00
Шоу-бизнес
Барецкий требует от СБУ включить его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости

Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости

  /   Обновлено: 28 июня 2021 01:36
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 28 июня. Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов-лидеров социально-экономической устойчивости за первый квартал этого года.

Топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года возглавили Москва, Курская и Пензенская области. Также в десятку вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Дагестан, Республика Алтай и Северная Осетия (Алания).

Примечательно, что Ленинградская область также вошла в этот рейтинг и расположилась на 18 месте, разделив его с Саратовской областью. Город Санкт-Петербург — занял 28 место.

Всего в рейтинге затронуто 35 наиболее сильных, по мнению экспертов, субъектов. При подсчете использовались показатели НДС в регионе, размер госдолга, индекс промышленного производства и другие, пишут «Известия».

Ранее столицу РФ признали одним из лучших городов Европы в международном рейтинге экосистем для стартапов. Первое место в рейтинге занял Лондон.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
москва экономика общество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru