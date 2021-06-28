Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости

Москва, 28 июня. Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов-лидеров социально-экономической устойчивости за первый квартал этого года.

Топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года возглавили Москва, Курская и Пензенская области. Также в десятку вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Дагестан, Республика Алтай и Северная Осетия (Алания).

Примечательно, что Ленинградская область также вошла в этот рейтинг и расположилась на 18 месте, разделив его с Саратовской областью. Город Санкт-Петербург — занял 28 место.

Всего в рейтинге затронуто 35 наиболее сильных, по мнению экспертов, субъектов. При подсчете использовались показатели НДС в регионе, размер госдолга, индекс промышленного производства и другие, пишут «Известия».

Ранее столицу РФ признали одним из лучших городов Европы в международном рейтинге экосистем для стартапов. Первое место в рейтинге занял Лондон.