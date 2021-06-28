Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

Москва, 28 июня. Пользователи сайтов бесплатных объявлений могут стать жертвами мошенников. Об этом рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Мошенники, по словам эксперта, могут вступить в переписку с разместившим объявление о продаже товара. Во время общения злоумышленники попытаются выманить у потенциальной жертвы реквизиты банковской карты.

«С указанной целью также могут направляться электронные адреса фишинг-страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода», — подчеркнул Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы усыпить бдительность, мошенники могут приложить к сообщению электронные чеки. Их следует проверять через общедоступные сервисы, добавил эксперт.

Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко ранее рассказал, каких людей избегают мошенники. Речь идет о скептиках и циниках.