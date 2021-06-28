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Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

Общество
Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
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Москва, 28 июня. Пользователи сайтов бесплатных объявлений могут стать жертвами мошенников. Об этом рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Мошенники, по словам эксперта, могут вступить в переписку с разместившим объявление о продаже товара. Во время общения злоумышленники попытаются выманить у потенциальной жертвы реквизиты банковской карты.

«С указанной целью также могут направляться электронные адреса фишинг-страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода», подчеркнул Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы усыпить бдительность, мошенники могут приложить к сообщению электронные чеки. Их следует проверять через общедоступные сервисы, добавил эксперт.

Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко ранее рассказал, каких людей избегают мошенники. Речь идет о скептиках и циниках.

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