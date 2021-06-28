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Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России

Общество
Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Микляева

Москва, 28 июня. Воздух в центре Европейской части России начнет остывать в понедельник 28 июня со второй половины дня.

Во вторник температура воздуха в центре европейской части РФ составит 2426 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета… заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется...», сказал он.

Вильфанд отметил изменения температурного фона. Несмотря на то, что в Москве температура во вторник достигнет 24–26 градусов, она все равно будет на шесть градусов выше нормы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о сильных ливнях в Москве 28 июня. Однако дожди будут кратковременными и не очень интенсивными, передает RT.

Еще один температурный рекорд установили в российской столице в воскресенье, 27 июня. Температура воздуха в Москве прогрелась до +33,6 градуса.

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