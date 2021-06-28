Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 01:51
01:48
Происшествия
Перестрелка в центре Нью-Йорка закончилась госпитализацией случайного прохожего
01:47
Общество
Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ
01:35
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
01:34
Общество
Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»
01:22
Общество
Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
01:20
Общество
Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России
01:14
Политика
Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
01:04
Общество
«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
01:00
Шоу-бизнес
Барецкий требует от СБУ включить его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
00:55
Политика
Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов
Все новости

Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита

  /   Обновлено: 28 июня 2021 01:14
Политика
Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
wikipedia.org  /  OPCW / CC BY 2.0

Москва, 28 июня. Американский посол на территории РФ Джон Салливан верит в нормализацию работы дипломатических представительств после саммита в Швейцарии.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин согласились на встрече, что странам необходимо отладить все рабочие процессы между государствами. Американцы готовы работать с российскими коллегами, заявил Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

«Я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», подытожил посол США

Салливан на следующей неделе проведет рабочую встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которой будет обсуждаться работа дипломатического представительства США в условиях ограничений.

Ранее Салливан назвал вопрос осужденных в России американцев приоритетным для США. Американский дипломат сообщил, что Путин и Байден ранее говорили о необходимости рассмотреть вопрос о заключенных. В ближайшее время они продолжат обсуждение этой темы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
россия посол сша джон салливан новости политики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru