Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита

Москва, 28 июня. Американский посол на территории РФ Джон Салливан верит в нормализацию работы дипломатических представительств после саммита в Швейцарии.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин согласились на встрече, что странам необходимо отладить все рабочие процессы между государствами. Американцы готовы работать с российскими коллегами, заявил Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

«Я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», — подытожил посол США

Салливан на следующей неделе проведет рабочую встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которой будет обсуждаться работа дипломатического представительства США в условиях ограничений.

Ранее Салливан назвал вопрос осужденных в России американцев приоритетным для США. Американский дипломат сообщил, что Путин и Байден ранее говорили о необходимости рассмотреть вопрос о заключенных. В ближайшее время они продолжат обсуждение этой темы.