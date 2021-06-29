Финансовые трудности: почему дети-диабетики Пензы не получают необходимые лекарства

Сахарный диабет 1-го типа — это серьезное аутоиммунное заболевание, носители которого нуждаются в регулярном получении гормона инсулина — жизненно важного компонента для нормального функционирования организма. Нередко жертвами этого недуга становятся и дети, чье существование с самого рождения зависит от своевременного приема лекарств.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», инсулин, как и ряд других необходимых для полноценной жизнедеятельности больных сахарным диабетом лекарств, должен отпускаться по рецепту врача абсолютно бесплатно. Тем не менее, в ряде регионов имеет место проблема некачественного обеспечения нуждающихся положенными по закону препаратами.

Именно с такой трудностью были вынуждены столкнуться родители несовершеннолетних жителей города Пензы, больных сахарным диабетом 1-го типа. В том, почему горожанам не выдают необходимые лекарства, разбирался корреспондент ФАН.

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«Несладкие» напасти

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, на территории региона в настоящее время зарегистрировано 2434 человека с инсулинозависимым сахарным диабетом, 401 из них — несовершеннолетние.

О проблемах, с которыми регулярно вынуждены сталкиваться пензенские диабетики, в интервью корреспонденту ФАН рассказала председатель Пензенской региональной общественной организации инвалидов, детей, больных сахарным диабетом, и членов их семей «Сурский край» Елена Акинина. По словам девушки, основные сложности связаны не только с получением инсулина, но и с поставкой комплектующих для средств моментальной диагностики количества сахара в крови.

«Наиболее весомая проблема — задержка в выдаче лекарств по рецепту врача. Выглядит это так: человек получает рецепт, приезжает в аптеку, а в аптеке этого лекарства нет. Это касается и инсулина, и тест-полосок для глюкометра, и ряда других препаратов. Без всего этого люди с диабетом не могут жить. Кроме того, нередко наблюдается нехватка инсулина определенного международного непатентованного наименования, аналогов которого попросту нет», — рассказала Елена Акинина.

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На этом список затруднений не заканчивается. Во-первых, вопреки новым клиническим рекомендациям по лечению диабета детям выдаются четыре диагностические тест-полоски в день вместо положенных шести-восьми, во-вторых, не обеспечивается бесплатная выдача сменных игл для инсулиновых шприцов, в-третьих, наблюдаются перебои в пополнении аптек препаратами для повышения уровня сахара в крови.

«Очень страдает обеспечение инсулиновыми иглами для шприц-ручек. Одна игла предназначена исключительно для одного укола. Если несколько раз уколоть одной иглой, мы будем нарушать технику использования инсулина. Отсюда позже возникают и осложнения диабета. Этими иглами нас должны снабжать, но не снабжают. Также затруднена выдача лекарства ГлюкаГен, — препарата, который повышает уровень сахара. Одна из распространенных у детей-диабетиков проблем — гипогликемия или падение уровня глюкозы в крови. У ребенка эта болезнь развивается очень быстро и может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти», — сообщила собеседница.

Таким образом, на территории Пензенской области наблюдается проблема нарушения процесса своевременного снабжения аптечных пунктов необходимыми препаратами, а также отсутствие налаженной системы закупок лекарств и диагностических средств.

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Финансовые трудности

В региональном Минздраве ФАН сообщили, что приобретение и поставка жизненно важного гормона инсулина осуществляется за счет федерального бюджета в рамках Федерального закона от 17.07. 1999 №178 «О государственной социальной помощи». По данным Министерства, все жители Пензенской области с диагнозом сахарный диабет 1-го типа, в том числе и дети в возрасте до 18 лет, обеспечиваются инсулином на 100% от необходимого объема.

Тем не менее, в области действительно была диагностирована проблема нехватки денежных средств на приобретение инсулина определенного профиля действия. Так, например, ввиду ряда особенностей здоровья некоторым юным диабетикам выписываются таблетированные инсулины, количество которых в регионе является дефицитным.

«Наиболее частым вопросом при обращении граждан, касающимся обеспечения инсулином, является желание получать инсулин определенного производителя. Заявителям даются разъяснения, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, закупка лекарственных препаратов осуществляется строго по международному непатентованному наименованию. В связи с имеющимся дефицитом средств имело место обеспечение граждан таблетированными сахароснижающими препаратами не в полном объеме. С целью улучшения ситуации из регионального бюджета выделено дополнительное финансирование на приобретение данных препаратов», — пояснила ФАН врио заместителя Министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

http://ki-news.ru / Борис Гришин

Обеспечение детей тест-полосками к глюкометрам осуществляется в рамках программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2024 годы». По данным Минздрава региона, существенных проблем в данном направлении не наблюдается.

«С начала 2021 года каждый ребенок обеспечен тест-полосками в объеме 4,5 месячной потребности. 29 апреля 2021 года состоялся очередной аукцион по закупке тест-полосок за счет средств регионального бюджета. По окончании процедуры закупки дети будут обеспечены средствами самоконтроля до конца года в полном объеме», — уточнил врио первого заместителя Министра Владислав Романов.

В процессе решения находится и проблема нехватки игл для инсулиновых шприцов. Так, в начале мая 2021 года был заключен контракт на поставку игл в количестве 2400 упаковок. Поступление игл в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» планируется на конец июня, после чего необходимые для инъекций комплектующие будут переданы больным.

Закупка сахароповышающего средства для борьбы с гипогликемией у детей также производится, но мелкими партиями. Так, в конце апреля текущего года препарат ГлюкаГен поступил в аптеку ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в количестве всего 60 упаковок.

«С целью своевременного обеспечения пациентов необходимыми препаратами в адрес Правительства Пензенской области Министерством направлена информация о необходимых объемах дополнительного финансирования путем внесения изменений в программу «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2024 годы», — резюмировала Марина Воробьева.

Таким образом, можно сделать вывод, что региональный Минздрав осведомлен об имеющихся пробелах в обеспечении детей и взрослых, больных сахарным диабетом 1-го типа, лекарствами и прочими комплектующими. Путем выделения дополнительного финансирования из регионального бюджета данные проблемы в ближайшее время, вероятнее всего, будут решены окончательно.