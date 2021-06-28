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Новые ограничения ввели в Пензенской области

Общество
Новые ограничения ввели в Пензенской области
pixabay.com/PD  / 

Пенза, 28 июня. Постановлением главы региона на территории Пензенской области вновь ужесточен режим повышенной готовности. Документ был опубликован на сайте регионального правительства в понедельник вечером.

В связи с ухудшением эпидобстановки, а также ростом числа жертв коронавирусной инфекции, в области попали под запрет: проведение массовых мероприятий, работа точек общественного питания в ТЦ, нахождение несовершеннолетних лиц в ТЦ без сопровождения родителей, курение кальянов в ночных заведениях, а также работа общепита с 23:00 до 6:00.

Беременным женщинам вновь рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. По возможности работодатели должны перевести их на дистанционный режим работы. Неработающих пенсионеров обязали не покидать пределы дома или квартиры без острой на то необходимости. Посещать магазины и аптеки они могут в период с 9:00 до 12:00.

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, спад заболеваемости COVID-19 в России может начаться через две месяца. Пик же будет преодолен в течение трех ближайших недель.

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