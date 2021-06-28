Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 01:51
01:48
Происшествия
Перестрелка в центре Нью-Йорка закончилась госпитализацией случайного прохожего
01:47
Общество
Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ
01:35
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
01:34
Общество
Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»
01:22
Общество
Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
01:20
Общество
Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России
01:14
Политика
Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
01:04
Общество
«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
01:00
Шоу-бизнес
Барецкий требует от СБУ включить его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
00:55
Политика
Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов
Все новости

«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 01:04
Общество
«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
Федеральное агентство новостей

Стамбул, 28 июня. Состоялась церемония закладки фундамента моста в рамках строительства канала «Стамбул». Однако такое важное для страны событие жители Турции восприняли неоднозначно.

В субботу 26 июня стартовал «мегапроект», который еще в 2011 году был анонсирован президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Интересно, сколько будет стоить проезд? Скоро начнут требовать деньги даже за воздух», недоволен читатель под ником НЕИЗБЕЖНЫЙ КОНЕЦ.

Один из комментаторов уверен, что новый проект — это расточительство. Таким образом турецкое правительство хочет нечестно обогатиться.

«Как можно запускать такой проект, не спросив общественности и не проведя референдум? Ваша королевская система закончится в 2023 году, не волнуйтесь», заявил Гражданин.

Читатель под ником Молящийся считает, что это государственная измена. Проект будет использоваться исключительно для военных целей США и Катара. Американцы смогут проходить канал, не сталкиваясь с препятствием в виде конвенции Монтре.

«Опять получилось так, как хотят США», написал Османский потомок.

Ранее стало известно, что канал «Стамбул» может обернуться для Турции экологической катастрофой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
турция соцсети канал стамбул
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru