«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»

Стамбул, 28 июня. Состоялась церемония закладки фундамента моста в рамках строительства канала «Стамбул». Однако такое важное для страны событие жители Турции восприняли неоднозначно.

В субботу 26 июня стартовал «мегапроект», который еще в 2011 году был анонсирован президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Интересно, сколько будет стоить проезд? Скоро начнут требовать деньги даже за воздух», — недоволен читатель под ником НЕИЗБЕЖНЫЙ КОНЕЦ.

Один из комментаторов уверен, что новый проект — это расточительство. Таким образом турецкое правительство хочет нечестно обогатиться.

«Как можно запускать такой проект, не спросив общественности и не проведя референдум? Ваша королевская система закончится в 2023 году, не волнуйтесь», — заявил Гражданин.

Читатель под ником Молящийся считает, что это государственная измена. Проект будет использоваться исключительно для военных целей США и Катара. Американцы смогут проходить канал, не сталкиваясь с препятствием в виде конвенции Монтре.

«Опять получилось так, как хотят США», — написал Османский потомок.

Ранее стало известно, что канал «Стамбул» может обернуться для Турции экологической катастрофой.