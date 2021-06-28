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Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов
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Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов

Политика
Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 28 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве изъявили желание выстраивать отношения на балансе интересов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Главы государств провели достаточно открытые и плодотворные переговоры на саммите в Швейцарии, отметил Лавров. Путин и Байден достигли устной договоренности о начале предметного диалога по вопросу стратегической стабильности, а также целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности.

Добиться результата по вышеперечисленным пунктам можно только при условии обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах, заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о намерениях Запада подчинить Москву и Пекин своему курсу. Высший уровень мероприятий между западными странами перед саммитом России и США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с РФ.

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Сергей Лавров сша саммит
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