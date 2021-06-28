Лавров прокомментировал заявление Запада о нормализации отношений с Россией

Москва, 28 июня. Заявления западных стран о желании нормализовать отношения с Россией потеряли смысл, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, с Россией не удастся играть в «одни ворота». Все заявления западных стран о готовности нормализовать отношения с Россией, если она покается, потеряли смысл, написал министр в своей статье для «Коммерсанта».

«Многие продолжают по инерции выдвигать нам односторонние требования, не делает чести их способности адекватно оценивать происходящее», — пояснил Лавров.

Министр отметил, что Россия уже давно самостоятельно и независимо развивается, защищает национальные интересы, однако готова договариваться с партнерами при равноправных началах.

Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел заявил о желании Запада подчинить России и Пекин своему курсу.