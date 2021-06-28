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Представитель РФ при ООН жестко ответил Макфолу на слова о «слабеющей державе»

Политика
Представитель РФ при ООН жестко ответил Макфолу на слова о «слабеющей державе»
russiaun.ru

Москва, 28 июня. Российский представитель при ООН Дмитрий Полянский подверг критике слова экс-посла США Майкла Макфола о том, что Россия становится «слабой державой».

Американцы ежегодно увеличивают свой бюджет только для того, чтобы свергнуть неугодное им правительство, считает Полянский.

«В США растут расходы только на разведку и военных, чтобы свергать законные власти и убивать невинных! Они называют это порядком, основанным на правилах новый синоним для упадка», подчеркнул политик.

Майкл Макфол не в первый раз позволяет себе резкие высказывания в адрес российских властей. Ранее он прокомментировал первые испытания атомной подводной лодки «Белгород» словами «при этом люди все еще называют Россию слабеющей державой».

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков накануне иронично указал на атаки НЛО по США «направленной энергией». Политик предположил, что «направленной энергией» в Соединенные Штаты стреляли с НЛО, об этом он написал в Telegram-канале.

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