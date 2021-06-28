Лавров: россиянам не нужны подсказки из-за рубежа для оценки действий властей

Москва, 28 июня. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что граждане РФ без иностранных помощников могут оценить действия властей страны.

Об этом он написал в своей статье для газеты «Коммерсант» и журнала «Россия в глобальной политике».

Лавров уточнил, что действия нынешних оппонентов российской власти идут вразрез с исторической преемственностью народа, который даже в самые трудные времена славился «зрелостью, чувством самоуважения, собственного достоинства и национальной гордости, способностью мыслить самостоятельно».

«Именно эти качества россиян после разброда и шатаний 1990-х стали фундаментом внешнеполитической концепции России в XXI веке», — отмечается в статье Лаврова.

По мнению министра, российский народ в силе сам, без подсказок заинтересованных лиц из-за рубежа оценить действия своего руководства.

Ранее Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже и невыполнении Минских соглашений. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт.