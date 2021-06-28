Лавров: страны ЕС активно «подпевают» США в вопросе отношений с Россией

Москва, 28 июня. Евросоюз взял на вооружение позицию США по вопросу выстраивания отношений с Россией, озвученную на саммите в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Вашингтоне, по словам Лаврова, ранее высказались за нормализацию отношений с Москвой. Россию при этом призвали изменить свое поведение.

«Мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать», — подчеркнул министр в своей статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» и газете «Коммерсантъ».

Саммит в Женеве прошел 16 июня. Российский президент Владимир Путин после переговоров с главой США Джо Байденом провел пресс-конференцию с участием иностранных СМИ.