В Иране назвали лучшие вертолеты РФ за всю историю

Тегеран, 28 июня. Иранское издание Hamshahri выделило пять лучших вертолетов, выпущенных Россией за всю историю существования. Среди них нашлось место и «Крокодилу», и «Ночному охотнику».

По мнению автора, некоторые летательные аппараты были вооружены до зубов. Их производили специально для военной сферы. Другие хоть и оснащались, но служили скорее для оборонных действий. Об этом сообщает Hamshahri.

МИ-24 «Крокодил»

Впервые эта модель была представлена в 1971 году. Он задумывался советскими инженерами как симбиоз летального аппарата и боевой машиной пехоты. То есть у него была укрепленная броня, вооружение, но в то же время он мог доставить до нужного места около десятка пехотинцев. Впрочем, в основном его применяли для нападения на группы боевиков.

Ми-28 или «Ночной охотник»

Был выпущен в 1978 году. Его обновили и также представили на рынке. Вертолет предназначен для противостояния наземной бронированной технике. Причем делать он это может в любое время суток, независимо от погодных условий. В отличие от Ми-24, с его помощью не транспортировали солдат. В нем могут размещаться только пилот и артиллерист.

Камов, Ка-52, или снова «крокодил»

Он также получил известность как «Черная акула». Вертолет буквально изменил индустрию своей маневренностью. Массовое производство этого вертолета началось в 2008 году. Он, как и Ми-28, способен летать в любую погоду и время суток. Управляется двумя пилотами. Есть автоматическая пушка, схожая с той, которая стоит в «Ночном охотнике».

Ми-8

Отличается двумя большими турбинами. Используется преимущественно для транспортировки, хотя может выполнять и боевые задачи. В целом его применяют для воздушной разведки, ведения огня или как воздушно-десантный командный пункт.

Первые модели были выпущены в 1967 году, но производятся и в наше время. На протяжении истории выпускались различные модификации. Поэтому сегодня Ми-8 актуален и для военного, и гражданского применения.

Ми-26

Самый крупный вертолет, производится до сих пор, хотя был выпущен в 1980 году. Отличается универсальностью, поскольку используется и в военной сфере, и для гражданских задач. Из-за его габаритов он применяется чаще всего для транспортировки, и в особенности больших грузов. Ми-26, фактически, является новой версией Ми-6. У доработанной модификации увеличенная кабина и грузоподъемность до 20 тонн.

Ранее стало известно, что Советский Союз в годы холодной войны мог применить против ЦРУ уникальные самолеты.