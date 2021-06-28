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Лавров заявил о намерениях Запада подчинить Москву и Пекин своему курсу

Политика
Лавров заявил о намерениях Запада подчинить Москву и Пекин своему курсу
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 июня. Западные страны хотят дать понять другим, что в международных делах будут действовать по своему желанию, а также заставлять РФ и КНР следовать курсу, который обозначит Запад.

Высший уровень мероприятий между западными странами перед саммитом России и США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с РФ. Это следует из статьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной в газете «Коммерсантъ».

«Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других прежде всего Россию и Китай заставлять следовать заданному им курсу», сказано в статье.

Ранее Лавров рассказал о попытке США помешать сотрудничеству России со странами Африки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в конференции по международной безопасности. По словам главы МИД, Вашингтон требует, чтобы государства Черного континента отказались от любых партнерских контактов с Москвой и Пекином.

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лавров кнр запад
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