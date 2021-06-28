Маргарин и красное мясо признаны опасными для здоровья суставов

Лондон, 28 июня. Некоторые продукты могут отрицательно влиять на здоровье суставов человека. Медицинские специалисты составили список наиболее вредных продуктов.

Продукты с повышенным содержанием рафинированных углеводов могут вызывать воспалительные реакции в организме и негативно влиять на суставы, провоцируя развитие артрита. Об этом сообщает издание Express.

По словам врачей, опасными являются белый хлеб и выпечка, а также мясные полуфабрикаты. Гражданам рекомендуется ограничить потребление маргарина, масла, картофеля фри, красного мяса и жареных продуктов. Кроме того, вредными признаны газировка и другие напитки, содержащие сахар.

Полезными для суставов считаются жирная рыба, овощи и фрукты. Специалисты рекомендуют добавить в рацион питания орехи и бобовые. Вареные бобовые также полезны для людей, страдающих от повышенного содержания холестерина.