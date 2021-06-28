Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 01:50
01:48
Происшествия
Перестрелка в центре Нью-Йорка закончилась госпитализацией случайного прохожего
01:47
Общество
Роспотребнадзор создал назальный спрей с антителами от ОРВИ
01:35
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости
01:34
Общество
Little Big и «Би-2» сыграли на пустом стадионе «Лужники»
01:22
Общество
Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
01:20
Общество
Вильфанд предсказал снижение температуры в центре Европейской России
01:14
Политика
Посол США в РФ выразил надежду на нормализацию работы дипмиссии после саммита
01:04
Общество
«Как хотят США»: турки раскритиковали власти за канал «Стамбул»
01:00
Шоу-бизнес
Барецкий требует от СБУ включить его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
00:55
Политика
Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов
Все новости

Маргарин и красное мясо признаны опасными для здоровья суставов

Общество
Маргарин и красное мясо признаны опасными для здоровья суставов
pixabay.com

Лондон, 28 июня. Некоторые продукты могут отрицательно влиять на здоровье суставов человека. Медицинские специалисты составили список наиболее вредных продуктов.

Продукты с повышенным содержанием рафинированных углеводов могут вызывать воспалительные реакции в организме и негативно влиять на суставы, провоцируя развитие артрита. Об этом сообщает издание Express.

По словам врачей, опасными являются белый хлеб и выпечка, а также мясные полуфабрикаты. Гражданам рекомендуется ограничить потребление маргарина, масла, картофеля фри, красного мяса и жареных продуктов. Кроме того, вредными признаны газировка и другие напитки, содержащие сахар.

Полезными для суставов считаются жирная рыба, овощи и фрукты. Специалисты рекомендуют добавить в рацион питания орехи и бобовые. Вареные бобовые также полезны для людей, страдающих от повышенного содержания холестерина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Маргарин и красное мясо признаны опасными для здоровья суставов
здоровье еда суставы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru