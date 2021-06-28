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Власти Ирака казнили девять террористов

Политика
Власти Ирака казнили девять террористов
Федеральное агентство новостей

Багдад, 28 июня. Высший судебный совет Ирака приговорил к смертной казни девять членов террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Боевики получили высшую меру наказания за массовое убийство, которое было совершено в 2014 году, когда погибли почти 2 тыс. мирных жителей. Осужденные признались в содеянном. Теперь их ждет смертная казнь через повешение, приводит текст постановления судебного совета телеканал Al-Sumaria.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что боевики продолжают проникать в Афганистан. Международные теракты продолжились, несмотря на пандемию коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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