Бельгия минимально обыграла Португалию на Евро-2020

Севилья, 27 июня. Сборной Бельгии хватило одного гола, чтобы обыграть португальцев. Единственный мяч забил полузащитник Торган Азар.

Победитель группы B сборная Бельгии в Севилье приняла Португалию, которая в квартете F заняла третье место, но за счет своих результатов все-таки прошла в плей-офф. Матч, как и ожидалось, получился относительно равным, поскольку обе команды имели в своем составе сильных исполнителей.

Счет на табло удалось изменить лишь под занавес первого тайма. На 42-й минуте полузащитник Торган Азар (родной брат известного нападающего из мадридского «Реала») после паса Тома Менье вывел бельгийцев вперед.

Второй тайм продолжил сценарий первого. Португальцы активно пытались сравнять счет. Бельгия, впрочем, не стала сидеть в обороне и пыталась увеличить отрыв. Однако сделать это стало сложнее, поскольку полузащитник и центральный игрок Кевин Де Брюйне травмировался и его пришлось поменять на нападающего Дриса Мертенса.

Сборная Португалии активно атаковала. Ее игроки чаще били по воротам, в том числе и в створ ворот. Всего португальцы ударили по воротам 18 раз, но «распечатать ворота» соперников им так и не удалось.

Ранее стало известно, что сборная Чехии забила Нидерландам два мяча и благодаря своей победе прошла в четвертьфинал Евро-2020.