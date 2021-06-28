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Пушков иронично указал на атаки НЛО по США «направленной энергией»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 00:18
Политика
Пушков иронично указал на атаки НЛО по США «направленной энергией»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал подозрения США в адрес России относительно предполагаемой атаки с помощью «направленной энергии» против госслужащих страны.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на представителей разведсообшества США, писала, что в администрации главы США Джо Байдена считают, что в условиях новых этапов расследований «нужно удостовериться, что мы понимаем все правильно». Пушков предположил, что «направленной энергией» в Соединенные Штаты стреляли НЛО, об этом он написал в Telegram-канале.

«Они там, в Вашингтоне, с докладом об НЛО ничего не спутали? Экс-президент Барак Обама, имевший доступ к документам Top Secret, недавно объяснял, что неопознанные объекты перемещаются с помощью неведомых технологий, принципы которых нам неведомы. Чем не «направленная энергия»? Так, возможно, эти атаки и велись с НЛО!», написал сенатор.

Ранее в BuzzFeed высмеяли сообщения американцев о российском секретном микроволновом оружии. Спецслужбы США полагают, что российские военные могут его применять. Такие сообщения являются полным вымыслом, полагают обозреватели BuzzFeed.

В США считают, что подобное секретное вооружение могло применяться Россией против американских дипломатов в Гаване. Речь идет о неких микроволновых боевых системах, которые, воздействуя на людей, ухудшают их самочувствие.

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сша пушков атаки
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