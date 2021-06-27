Анита Цой сообщила о нетипичном последствии после перенесенного COVID-19

Москва, 27 июня. Знаменитая российская певица Анита Цой сообщила о нетипичном последствии перенесенного COVID-19. У артистки полностью онемела рука.

Об этом Цой рассказала во время эфира программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале «НТВ». После окончательного восстановления певица обратила внимание, что у нее полностью онемела рука. Цой пришлось обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Обследование показало, что основной причиной такого процесса стало нарушение баланса гормонов и минералов.

«За какие-то два-три месяца я потеряла способность двигать рукой, она просто закаменела», — заявила певица.

Артистке пришлось сделать операцию в одной из швейцарских клиник. Стоимость услуги обошлась примерно в 3 млн рублей. Певица на данный момент завершает курс лечения и готовится вернуться на сцену в ближайшее время.

Ранее Лариса Долина сообщила результат тестирования на COVID-19. Звезда, согласно ее посту в Instagram, излечилась от вируса.