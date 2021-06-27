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Менеджер Макsим подтвердила слухи о тяжелом состоянии певицы

  /   Обновлено: 27 июня 2021 23:53
Шоу-бизнес
Менеджер Макsим подтвердила слухи о тяжелом состоянии певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 27 июня. Генеральный менеджер российской певицы Марины Абросимовой Маргарита Соколова заявила, что артистка действительно находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в течение длительного времени Соколова была недоступна для комментариев и не выходила на связь. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) менеджер призналась, что, как и певица, подхватила коронавирус и сейчас проходит лечение. На вопрос о своем состоянии она ответила «я царапаюсь, насколько могу».

Что касается состояния Абросимовой, то ее менеджер подтвердила, что оно оценивается как тяжелое. Однако никто из окружения певицы не подтвердил ее перевод на инвазивный метод насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Таролог, нумеролог Элена Гамаюн ранее рассказала, что показал цифровой анализ будущего певицы, проходящей лечение от COVID-19.

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максим марина абросимова коронавирус
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