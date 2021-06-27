Двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону, 27 июня. Четыре человека, в том числе двое детей, серьезно пострадали в массовом столкновении под Ростовом-на-Дону, сообщают СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня вечером на трассе М-4 «Дон». Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил допустимую скорость на участке дороги, где проходят ремонтные работы, в результате чего столкнулся с Chevrolet Aveo, после чего врезался в Kia Sportage и Nissan Almera. Четыре человека, в том числе двое детей, серьезно пострадали, однако их жизни ничего не угрожает, сообщают СМИ.

Ранее машина сбила семью в Нижегородской области. В результате ДТП погиб мужчина, женщина и трехлетний ребенок получили травмы.