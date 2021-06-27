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Двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону

  /   Обновлено: 27 июня 2021 23:38
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Ростов-на-Дону, 27 июня. Четыре человека, в том числе двое детей, серьезно пострадали в массовом столкновении под Ростовом-на-Дону, сообщают СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня вечером на трассе М-4 «Дон». Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил допустимую скорость на участке дороги, где проходят ремонтные работы, в результате чего столкнулся с Chevrolet Aveo, после чего врезался в Kia Sportage и Nissan Almera. Четыре человека, в том числе двое детей, серьезно пострадали, однако их жизни ничего не угрожает, сообщают СМИ.

Ранее машина сбила семью в Нижегородской области. В результате ДТП погиб мужчина, женщина и трехлетний ребенок получили травмы.

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