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СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском

Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском
Федеральное агентство новостей

Смоленск, 27 июня. Против жителя Смоленской области было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в систематическом избиении шестимесячной дочери.

Мужчина уже задержан правоохранителями. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

«В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»)», говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что с декабря 2020 года по июнь 2021 года житель Новодугинского района, который злоупотреблял спиртными напитками, часто избивал свою шестимесячную дочь. В сообщении говорится, что мужчина применяет жестокие «методы воспитания» из-за громкого плача ребенка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что уроженец подмосковного Зарайска поступил в столичную больницу с травмами разной тяжести, заявив, что его избили. Затем поведал, что упал сам, а спустя сутки скончался.

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