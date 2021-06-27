Машина сбила семью в Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 июня. Машина сбила семью, которая стояла на обочине в Нижегородской области. В результате ДТП погиб мужчина, женщина и трехлетний ребенок получили травмы.

Авария произошла в воскресенье примерно в 13:25. Сообщается, что водитель машины ВАЗ не соблюдал безопасную скорость движения и сбил пешеходов, которые стояли на обочине дороге у своего автомобиля «Лада Калина», передает РИА Новости. Женщину и ребенка госпитализировали.

Водитель и пассажир ВАЗа также в результате аварии получили травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что фельдшер пострадал во время страшного ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадный. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. В аварии столкнулось три автомобиля.