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Свора собак напала на автомобиль и попыталась сгрызть номер в Уфе

  /   Обновлено: 27 июня 2021 23:14
Происшествия
Свора собак напала на автомобиль и попыталась сгрызть номер в Уфе
Невские Новости  /  Анастасия Кузьмина

Уфа, 27 июня. Свора собак попыталась съесть автомобильный номер. Происшествие произошло в Уфе.

Инцидент был зафиксирован на улице Бикбая. Собаки бегали у припаркованных машин, пока один член стаи не захотел съесть номер с автомобиля. Компанию ему составил и другой пес.

Полностью сгрызть номер они не смогли, потому что собак испугала система сигнализации. Пользователи в Сети считают, что машина хозяина чем-то досадила стае, за что и поплатилась.

Ранее сообщалось, что стая собак серьезно ранила сотрудника уголовного розыска МВД в Приморье. Правоохранителю пришлось использовать табельный пистолет.

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