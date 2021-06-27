Свора собак напала на автомобиль и попыталась сгрызть номер в Уфе

Уфа, 27 июня. Свора собак попыталась съесть автомобильный номер. Происшествие произошло в Уфе.

Инцидент был зафиксирован на улице Бикбая. Собаки бегали у припаркованных машин, пока один член стаи не захотел съесть номер с автомобиля. Компанию ему составил и другой пес.

Полностью сгрызть номер они не смогли, потому что собак испугала система сигнализации. Пользователи в Сети считают, что машина хозяина чем-то досадила стае, за что и поплатилась.

Ранее сообщалось, что стая собак серьезно ранила сотрудника уголовного розыска МВД в Приморье. Правоохранителю пришлось использовать табельный пистолет.