Политолог Марков предложил увеличить пенсии привитым от COVID-19 россиянам

Москва, 27 июня. Россияне, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, должны получить прибавку к пенсии, заявил политолог Сергей Марков.

Политолог считает, что в условиях увеличения случаев COVID-19, нужно принимать неотложные меры. Марков в беседе с порталом «Аргументы недели» призвал отменить все массовые мероприятия и максимально перейти к дистанционным формам работы. Мотивировать население можно, выплачивая премии за вакцинацию и назначая надбавки к пенсиям.

В Петербурге ранее предложили ввести обязательную вакцинацию для всех медработников. С таким призывом обратился главврач городской больницы.