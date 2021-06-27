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Американские ученые заявили о бесполезности поливитаминов

  /   Обновлено: 27 июня 2021 23:05
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Общество
Американские ученые заявили о бесполезности поливитаминов
freepik.com  /  whatwolf

Вашингтон, 27 июня. Специалисты из Университета Джонса Хопкинса заявили, что витамины и минеральные добавки не несут никакой пользы для человеческого организма.

По результатам многолетних исследований эксперты определили, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний и рака. Также благодаря им невозможно снизить риск деградации мыслительных способностей и памяти. Количество повторных инфарктов и операций на сердце не зависит от употребления витаминов, добавили эксперты.

Исследователи пояснили, что добавки, которые содержат витамин Е и бета-каротин, могут негативно сказываться на состоянии организма. Эксперты отмечают, что исключением являются добавки с содержанием фолиевой кислоты для женщин детородного возраста.

Доктор и Телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о частом симптоме дефицита витамина D. Он отметил, что пациенты жалуется на необъяснимые мышечно-скелетные боли.

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