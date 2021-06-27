VR-шлемы оказались полезны в терапии больных детей

Вашингтон, 27 июня. Шлемы виртуальной реальности могут способствовать улучшению морального состояния детей, заявили в Университете Джона Хопкинса.

Дети нередко пугаются во время визита к врачу, однако их внимание легко отвлечь кино или мультфильмами, подчеркнули ученые. Чтобы улучшить работу с ребенком и лишить его чувства тревоги, медики предложили использовать VR-шлемы.

Специалисты провели эксперимент с участием 55 человек, которых поделили на три группы: 15, 20 и 20 человек. Первой группе разрешили использовать VR-шлем для игр, а второй группе предложили помощь специалиста. Третьей же не дали ни того, ни другого.

Выяснилось, что игравшие в игры дети испытывали намного меньше болевых ощущений во время медицинских процедур. Главным минусом такой работы с ребенком стало увеличение времени процедуры. В среднем оно увеличилось на пять минут.

Эксперты долгое время старались понять, почему люди боятся темноты или некомфортно чувствуют себя при ней. Как сообщалось ранее, недавнее исследование объяснило это явление.