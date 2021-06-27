Бельгийский полузащитник Торган Азар открыл счет в матче против Португалии

Севилья, 27 июня. Полузащитник сборной Бельгии и немецкой «Боруссии Дортмунд» Торган Азар забил гол в ворота национальной команды Португалии на 42-й минуте матча.

Азар отличился результативным мячом с передачи одноклубника Тома Менье. Сборные Бельгии и Португалии проводят матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья - Ла Картуха».

Победитель этого матча сыграет 2 июля со сборной Италии в 1/4 финала турнира. Итальянцы одержали победу на Австрией в дополнительное время со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии одержала победу над Нидерландами и стала третьим четвертфиналистом чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 2:0.