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Пчелиный хлеб помогает повысить иммунитет человека

  /   Обновлено: 27 июня 2021 22:37
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Общество
Пчелиный хлеб помогает повысить иммунитет человека
pixabay.com

Анкара, 27 июня. Продукт, который можно считать кладезю витаминов, микроэлементов и лечебных компонентов, недавно назвала турецкий фитотерапевт Энгина Джелепа.

Перга или так называемый пчелиный хлеб, представляет собой пробиотический продукт, содержащий бактерии Lactobacillus. В нем содержатся липиды, аминокислоты, антиоксиданты, ферменты, витамины A, D, T, K, C, B. Вдобавок к этому, как отметила Джелепа, в нем есть такие микроэлементы, как железо, селен, магний, калий и кальций.

«Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника и здоровье в целом», подчеркнула специалист.

Натуральный какао-порошок повышает остроту зрения у молодых людей. Как сообщалось ранее, к такому выводу пришли исследователи из Мадридского Университета Комплутенсе.

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здоровье перга джелепа
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