Киев, 27 июня. Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут запрещены, а участки — конфисковаться, заявил заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник в эфире телеканала «Дом» напомнил, что с 1 июля продажа украинской земли для иностранцев будет запрещена. Соответствующий закон приняла Рада в апреле.

Высоцкий акцентировал внимание, что закон распространяется и на Россию. Граждане «страны-агрессора» не смогут оформить сделку через украинцев — это будет отслеживаться властями, СБУ и даже Государственной службой Украины по вопросам геодезии.

«В случае фиксации такого факта [приобретения украинской земли россиянином] есть возможность просто забирать эту землю», — гарантировал Высоцкий.

Недавно народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива признал, что армия Украины на грани развала.