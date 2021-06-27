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Правительство Украины планирует запретить продажу земли россиянам

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Политика
Правительство Украины планирует запретить продажу земли россиянам
Global Look Press  /  Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Киев, 27 июня. Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут запрещены, а участки — конфисковаться, заявил заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник в эфире телеканала «Дом» напомнил, что с 1 июля продажа украинской земли для иностранцев будет запрещена. Соответствующий закон приняла Рада в апреле.

Высоцкий акцентировал внимание, что закон распространяется и на Россию. Граждане «страны-агрессора» не смогут оформить сделку через украинцев это будет отслеживаться властями, СБУ и даже Государственной службой Украины по вопросам геодезии.

«В случае фиксации такого факта [приобретения украинской земли россиянином] есть возможность просто забирать эту землю», гарантировал Высоцкий.

Недавно народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива признал, что армия Украины на грани развала.

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