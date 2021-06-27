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Ялта перешла на альтернативные источники водоснабжения после потопа

Происшествия
Ялта перешла на альтернативные источники водоснабжения после потопа
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 27 июня. Мэр Ялты Янина Павленко описала ситуацию в городе после ливней и рассказала о переходе на альтернативные источники водоснабжения.

Ситуация в городе, по словам Павленко, сейчас стабильная. Обещанных ливней и подтоплений в выходные не произошло. Мэр надеется, что так будет и дальше.

«Кое-где есть проблемы с водоснабжением. Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде», подчеркнула Павленко в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook.

Без газоснабжения в городе, как отметила мэр, остаются 20 абонентов. С электричеством проблем нет.

Власти Крыма в настоящее время разрабатывают график открытия пляжей в Ялте. Некоторые из них пройдут дополнительную проверку.

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