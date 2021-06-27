Программа поддержки инвалидов поможет жителям столицы ЦАР

Банги, 27 июня. Неправительственная организация «За мир и достоинство» (PADE) в партнерстве с Программой развития ООН запустила проект по оказанию поддержки инвалидам в Центральноафриканской Республике.

Как и во всем мире, в ЦАР есть люди с ограниченными возможностями. Кризис, начавшийся в декабре прошлого года, лишь увеличил их число.

PADE взяла на себя задачу помочь инвалидам с нарушениями разного характера. Программа охватит восемь районов столицы ЦАР и будет действовать на протяжении восьми месяцев. Проект призван вернуть людям с ограниченными возможностями самостоятельность и сделать их полноценными членами общества.

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«Это пилотная программа. Постепенно мы достигнем внутренней части страны с целью оживления экономики и сосредоточения внимания на уважении человеческого достоинства», — заявил куратор проекта Симплис Ямбенмет.

Предполагается, что участники программы получат строительные, сельскохозяйственные или животноводческие навыки, а также необходимые инструменты для начала профессиональной деятельности.

Ранее власти Центральноафриканской Республики поддержали Международный Красный Крест, который три года назад начал строительство медицинского центра в Банги. Отсутствие финансирования вынудило МКК остановить работы, но при содействии правительства ЦАР проект удалось завершить.