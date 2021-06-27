Пострадавшая в ДТП под Самарой фельдшер находится в тяжелом состоянии

Отрадный, 27 июня. Фельдшер серьезно пострадал во время аварии с автомобилем скорой помощи в городе Отрадном.

Фельдшер сейчас находится в тяжелом состоянии, поделились с журналистами пресс-служба регионального правительства. Авария произошла в воскресенье в Отрадном. Во время ДТП столкнулись: автомобиль скорой помощи, легковая машина и КамАЗ. В результате происшествия погиб водитель «скорой», еще шесть человек, в числе которых есть и 16-летняя девочка, пострадали.

Прокуратура проводит проверку. Сообщается, что в момент аварии машина скорой помощи ехала с включенными сиренами и мигалками.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло в Краснодарском крае. В результате аварии три человека пострадали.