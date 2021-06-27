Пиломатериалы на тысячу «квадратов» вспыхнули на заводе в Удмуртии

Ижевск, 27 июня. Пожар произошел на одном из заводов с пиломатериалами в Удмуртии. Площадь горения приблизительно около 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС.

Возгорание произошло в селе Карсовай, который находится в Балезинском районе. Известно, что на территории ООО «Увадрев-Холдинг» по адресу улица Лесная, дом 2, пиломатериалы загорелись на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.

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