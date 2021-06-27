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Пиломатериалы на тысячу «квадратов» вспыхнули на заводе в Удмуртии

Происшествия
Пиломатериалы на тысячу «квадратов» вспыхнули на заводе в Удмуртии
Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

Ижевск, 27 июня. Пожар произошел на одном из заводов с пиломатериалами в Удмуртии. Площадь горения приблизительно около 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС.

Возгорание произошло в селе Карсовай, который находится в Балезинском районе. Известно, что на территории ООО «Увадрев-Холдинг» по адресу улица Лесная, дом 2, пиломатериалы загорелись на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что смертельное ДТП в Ростовской области унесло две жизни. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с несколькими грузовиками, в результате чего пассажир и водитель отечественной машины погибли.

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