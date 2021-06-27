Сообщник экс-президента ЦАР Бозизе арестован во Франции

Банги, 27 июня. Центральноафриканское издание «Bangui-24» сообщает, что во французском городе Безансон арестован гражданин ЦАР Эрик Данбой Багале. Задержанный является приближенным бывшего президента республики Франсуа Бозизе, которого на родине разыскивают за попытку государственного переворота.

Впервые в истории дело гражданина Центральноафриканской Республики будут рассматривать в парижском суде. Преступнику вменяют покушения на политических оппонентов Бозизе, произведенные в промежутке с 2007 по 2013 года.

Global Look Press / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Также его будут судить за причастность к военным преступлениям, совершенным в 2013–2014 годах на территории ЦАР и в других африканских странах, включая Камерун, Эфиопию и Южный Судан.

После свержения Франсуа Бозизе его приближенный сбежал из страны и укрылся во Франции, где и попал в руки правосудия.

Багале связывают с деятельностью центральноафриканского христианского ополчения «Антибалака». Дело одного из полевых командиров группировки рассматривает Международный уголовный суд, и, возможно, Багале сможет рассказать новые факты, которые помогут следствию.