Российский диетолог развеяла мифы о псевдополезных продуктах

Москва, 27 июня. Диетолог Елена Дороднева заявила, что худеющие любят псевдополезные продукты, так как возникает иллюзия соблюдения диеты.

По словам специалиста, такие продукты тоже содержат калории и углеводы. Она объяснила, что в злаковых батончиках большое содержание сахара, а также других добавок, как в любом шоколадном батончике. Дороднева отметила, что заменители продуктов также стоит ограничивать в употреблении.

По словам диетолога, многие уверены в том, что обезжиренный йогурт принесет пользу здоровью. Однако у такого продукта нет вкуса, а производители добавляют в его состав сахар, фруктозу, кукурузный сироп и другие стабилизаторы.

Диетологи из США ранее составили список полезных для похудения продуктов. Они отметили, что изменение рациона питания является важным элементом в борьбе с лишним весом.