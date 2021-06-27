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Российский диетолог развеяла мифы о псевдополезных продуктах

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Общество
Российский диетолог развеяла мифы о псевдополезных продуктах
unsplash.com  /  Hanson Lu

Москва, 27 июня. Диетолог Елена Дороднева заявила, что худеющие любят псевдополезные продукты, так как возникает иллюзия соблюдения диеты.

По словам специалиста, такие продукты тоже содержат калории и углеводы. Она объяснила, что в злаковых батончиках большое содержание сахара, а также других добавок, как в любом шоколадном батончике. Дороднева отметила, что заменители продуктов также стоит ограничивать в употреблении.

По словам диетолога, многие уверены в том, что обезжиренный йогурт принесет пользу здоровью. Однако у такого продукта нет вкуса, а производители добавляют в его состав сахар, фруктозу, кукурузный сироп и другие стабилизаторы.

Диетологи из США ранее составили список полезных для похудения продуктов. Они отметили, что изменение рациона питания является важным элементом в борьбе с лишним весом.

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