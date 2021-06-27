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Международный уголовный суд помогает жертвам сексуального насилия в ЦАР

  /   Обновлено: 27 июня 2021 22:32
ЦАР
Международный уголовный суд помогает жертвам сексуального насилия в ЦАР
wikipedia.org  /  hdptcar / CC BY 2.0

Банги, 27 июня. Международный уголовный суд (МУС) работает над проблемой изнасилований в ЦАР. Кризис безопасности, вызванный боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» привел к тому, что многие случаи сексуального насилия в республике не получили никакой огласки.

Преступники оставались безнаказанными, а жертвы не могли поделиться случившимся горем даже с близкими людьми. Зачастую они боятся рассказать о произошедшем из-за осуждения.

«После сексуального насилия, которое я пережила, я не могла даже сказать об этом мужу, боялась осуждения от семьи. Но после всех тех женщин, что приходили ко мне и говорили о той же беде, что коснулась меня, я рассказала мужу. И он ответил мне: что случилось, то случилось. Ты должна продолжать свою жизнь», — поделилась жертва изнасилования Евфразия Нанетт Яндока.

Международный уголовный суд помогает жертвам сексуального насилия в ЦАР
icc-cpi.int  / CPI

Международный уголовный суд пытается исправить сложившуюся ситуацию и оказать поддержку пострадавшим центральноафриканцам. Так, Майк Коул, глава отделения МУС в Центральноафриканской Республике, координирует работу Фонда для жертв сексуального насилия.

«Это не просто пожертвование денег, это программа психологического и социального лечения», — говорит Коул.

Благодаря работе фонда пострадавшие люди могут наконец-то поделиться своими проблемами и при этом не бояться позора за то, в чем они не виновны. По словам Майка Коула, жертвы нуждаются в справедливости и правосудии. И международный уголовный суд возвращает им надежду на то, что преступник будет пойман и наказан.

Это не единственное направление работы МУС, связанное с преступлениями в Центральноафриканской Республике. Так, в начале июня произошел заметный сдвиг в деле одного из главарей «Антибалаки» Эдуарда Нгаиссона. Новый свидетель по имени Иоахим Кокате состоял в центральноафриканском ополчении в тот период, когда оно стараниями Нгаиссона превратилось в бандформирование.

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