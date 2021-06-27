Кто на свете всех умнее: в ЦАР проходит полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021»

Банги, 27 июня. В столице ЦАР прошел полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021». За организацию отвечало НПО Alliance Franсaise.

Мероприятие направлено на популяризацию разнообразных этнических традиций. Конкурсантки выступали в культурном центре имени бывшего президента страны Катрин Самба-Панза.

Élections de miss Culture centrafricaine avec Access Solidarité en cette fin de samedi 26 juin à l’Alliance française. pic.twitter.com/H7YVWmWLMr — Alliance Française de Bangui (@AFBanguiRCA) June 26, 2021

Зрители получили возможность открыть для себя новые подробности жизни разных стран и народов. Претендентки соревнуются между собой в нескольких дисциплинах, презентуя публике особенности родной культуры.

Примечательно, что мероприятие проходит на фоне роста напряженности между африканской страной и Францией. Бывшая метрополия отказалась от собственных обещаний поддержки ЦАР, приостановив финансовую поддержку и военное сотрудничество.

Также недавно МИД Пятой республики потребовал вернуть средства, затраченные на подарки для победителей франкофонного конкурса среди детей ЦАР.