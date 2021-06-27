Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 23:57
23:55
Евро 2020
Бельгия минимально обыграла Португалию на Евро-2020
23:55
Политика
Пушков иронично указал на атаки НЛО по США «направленной энергией»
23:50
Общество
Анита Цой сообщила о нетипичном последствии после перенесенного COVID-19
23:49
Шоу-бизнес
Менеджер Макsим подтвердила слухи о тяжелом состоянии певицы
23:45
Происшествия
Выпускник едва не умер от передозировки алкоголем в Москве
23:33
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону
23:31
Происшествия
Машина сбила семью в Нижегородской области
23:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском
23:14
Происшествия
Свора собак напала на автомобиль и попыталась сгрызть номер в Уфе
23:08
Общество
Политолог Марков предложил увеличить пенсии привитым от COVID-19 россиянам
Все новости

Кто на свете всех умнее: в ЦАР проходит полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021»

  /   Обновлено: 27 июня 2021 22:36
ЦАР
Кто на свете всех умнее: в ЦАР проходит полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021»
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 27 июня. В столице ЦАР прошел полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021». За организацию отвечало НПО Alliance Franсaise.

Мероприятие направлено на популяризацию разнообразных этнических традиций. Конкурсантки выступали в культурном центре имени бывшего президента страны Катрин Самба-Панза.

Зрители получили возможность открыть для себя новые подробности жизни разных стран и народов. Претендентки соревнуются между собой в нескольких дисциплинах, презентуя публике особенности родной культуры.

Примечательно, что мероприятие проходит на фоне роста напряженности между африканской страной и Францией. Бывшая метрополия отказалась от собственных обещаний поддержки ЦАР, приостановив финансовую поддержку и военное сотрудничество.

Также недавно МИД Пятой республики потребовал вернуть средства, затраченные на подарки для победителей франкофонного конкурса среди детей ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Кто на свете всех умнее: в ЦАР проходит полуфинал конкурса «Мисс Культура 2021»
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru