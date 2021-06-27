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Летчик раскрыл детали предупредительного бомбометания по курсу Defender

  /   Обновлено: 27 июня 2021 22:02
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Армия
Летчик раскрыл детали предупредительного бомбометания по курсу Defender
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Симферополь, 27 июня. Бомбометание осуществлялось спереди британского эсминца Defender, рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья.

Илья рассказал, как заставил британское судно, нарушившее российские границы 23 июня, изменить курс. Об этом сообщает «Звезда».

«После того, как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границ Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля. Затем на повторном заходе убедились, что корабль изменил курс», заявил он.

По словам летчика, предупредительное бомбометание происходило строго на безопасном расстоянии от судна Defender. Самолет Су-24М смог вернуться на аэродром базирования после того, как британский корабль покинул территорию России.

Ранее в Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любая провокация против ядерной державы ставит под угрозу глобальную безопасность в мире.

Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ РФ 23 июня остановили вторжение английского эсминца на российскую территорию. Корабль успел зайти на три километра в территориальные воды России. Во время инцидента самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

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