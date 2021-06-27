Сотрудничество Москвы и Банги лишило Францию возможности вернуть былое влияние в ЦАР

Банги, 27 июня. Российское присутствие в ЦАР мешает империалистическим планам Франции. К такому выводу пришло местное издание Nouvelles Plus, анализируя последние высказывания представителей Пятой республики.

Центральноафриканские журналисты напоминают, что российские инструкторы прибыли в ЦАР в 2018 году по официальному приглашению президента страны Фостен-Арканжа Туадера и приступили к обучению национальной армии (FACA) с разрешения Совета Безопасности ООН.

Благодаря полученным у специалистов из РФ навыкам, вооруженные силы ЦАР смогли в кратчайшие сроки восстановить порядок в республике. Проблемы возникли после кризиса безопасности, развернувшегося на фоне активизации боевиков в преддверии декабрьских выборов.

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Сейчас большая часть государства контролируется законным правительством, а местные жители могут свободно ходить на работу, не опасаясь нападений со стороны радикалов.

Такое положение дел не устраивает Францию, которая вместо радости за граждан ЦАР сетует на утрату влияния в бывшей колонии. Этот факт признал глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в недавнем интервью для телеканала BFM TV.

Кроме того, Париж заморозил финансовую помощь Банги и отказался от военного сотрудничества. А также посол европейской страны во время встречи с новым главой правительства ЦАР Анри-Мари Дондра заявил, что Франция не возобновит поддержку, если российско-центральноафриканское сотрудничество продолжится.

В свою очередь, Россия доказала способность эффективно содействовать решению проблем ЦАР, обучив FACA и обеспечив возвращение мира в республику. В связи с этим издание Nouvelles Plus выражает уверенность, что в дальнейшем сотрудничество между Москвой и Банги продолжит расширяться.

Так, финальным аккордом в работе бывшего главы правительства Фирмена Нгребады стала поездка в составе центральноафриканской делегации на Международный экономический форум в Санкт-Петербург. В рамках этого турне экс-премьер обсудил возможности привлечения российских инвесторов к восстановлению центральноафриканской экономики.