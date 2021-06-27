Эксперты ВОЗ назвали продлевающий жизнь продукт

Женева, 27 июня. Продолжительность жизни человека в значительной степени зависит от его рациона питания. Как утверждают представители ВОЗ, в меню следует добавить бобовые.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Союза диетологов провели исследование, которое определило продукты, продлевающие жизнь. Выяснилось, что употребление бобовых культур способствует снижению риска ранней смерти на 8%.

Польза бобовых была доказана экспериментально. В исследовании приняли участие около двух тысяч человек. В результате анализа ученые пришли к выводу, что полезный эффект возникает при употреблении 20 грамм бобовых в сутки. Свойства этих культур связаны с их химическим составом. Так, в них содержатся фолиевая кислота, магний, калий и железо.

Согласно результатам другого исследования, вареные бобовые, в том числе горох и чечевица, способствуют снижению уровня холестерина в крови. Такие блюда полезны для регулирования артериального давления.