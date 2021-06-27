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ФАН выяснил, как русская православная церковь относится к кремации

Общество
ФАН выяснил, как русская православная церковь относится к кремации
нмк-крым.рф  /  Национальная мемориальная компания

Тула, 27 июня. Тульские погосты переполнены. Сейчас идут разговоры об открытии нового, уже пятого кладбища. Об этом ФАН рассказывал ранее. Частично решить эту проблему могла бы помочь кремация.

Проблема нехватки мест для захоронений в тульском регионе появилась не вчера. Ее пытаются решить с переменным успехом с 2013 года. Именно тогда в Туле появился крематорий. В колумбарных стенах рядом с ним сейчас покоится прах менее, чем 400 усопших. По всей видимости, туляки — особенно старшего поколения — относятся к кремации настороженно.

«Я хочу, чтоб меня похоронили традиционным образом, по христианским традициям, а не сожгли», — говорит 86-летняя тулячка Муза Николаевна Чернова.

Тульский крематорий загружен всего на 40 процентов. Здесь делают не более 10-12 кремаций в день. И нередко его услугами пользуются представители и других регионов.

Русская православная церковь вполне терпимо относится к кремации и в целом ничего не имеют против этой процедуры.

«Какой-то определенной богословской позиции по данному вопросу нет. Есть традиция, как церковная, так и народная. А церковь выступает как хранительница традиций, которая предполагает погребение в землю. Но каких-то прямых запретов на кремацию, на сожжение тел — нет. Но если есть возможность похоронить человека в соответствии с традицией, то есть в землю, чтоб была могила с крестом, чтоб близкие люди покойного могли приходить на могилу, то это всегда приветствуется. Но кремация не является причиной для отказа в церковном погребении, церковном отпевании. Здесь нет нарушение церковного закона», — рассказал ФАН ректор тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

Жители крупных городов, городов-миллионников уже давно совершенно спокойно относятся к кремации. С экономической точки зрения, она дешевле привычного всем погребения. С практической стороны, урна с прахом занимает совсем немного места, а соответственно, не нужно искать снова и снова площади для очередных погостов. Но в конечном итоге, каждый сам в праве выбирать каким образом после его перехода в мир иной будет захоронено его тело. Тем более, что для кремации необходимо письменное прижизненное согласие покойного на данную процедуру. Получается, что об этом нужно позаботиться заранее.

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тульская область кладбища кремация
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